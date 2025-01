حرائق لوس أنجلوس تحدث انقلابًا فى خريطة هوليوود

• تأجيلات بالجملة تطال عروضًا وأحداثًا وفعاليات فنية فى مقدمتها جوائز «ساج» و«النقاد» والترشيحات النهائية للأوسكار



• نجوم يشاركون فى حملات التبرعات لتخفيف آثار الكارثة.. وبيونسيه وإيفا لونجوريا وديزنى فى مقدمة الداعمين لمؤسسات الإغاثة

• مهرجان صندانس السينمائى يستكمل أعماله متجاهلاً تداعيات الحريق



تجاوزت كارثة الحرائق المدمرة التى حلت بولاية لوس أنجلوس الأمريكية تدمير منازل ومؤسسات تقع فى نطاق الحريق، بل حصد الحريق عددا من الأحياء الراقية بأكملها، وخسارة مالية قدرت بأكثر من 57 مليار دولار، فضلا عن وصول تداعيات الحريق إلى التأثير على أحداث فنية طالتها تأجيلات إما تعاطفا مع المتضررين من الكارثة أو لإعلان حالة الطوارئ فى الولاية أو لأسباب أخرى متنوعة فيما يشبه انقلابا فى خريطة هوليوود.

وجاء فى مقدمة هذه التداعيات تلك التأجيلات التى لاحقت أحداثا فنية ولعل أبرزها، هو تأجيل انعقاد جائزة اختيار النقاد The Critics Choice Awards إلى يوم 26 يناير الحالى بدلاً من يوم 12 من نفس الشهر، حيث إن فعاليات الحدث تنعقد فى المنطقة التى تشهد إجلاءات بالجملة خوفا من وصول الحريق لها.

وعلق مسئولو الجائزة على قرار التأجيل بقولهم: «كل أنظارنا متجهة حاليا نحو السيطرة على هذه الكارثة ومجهودنا يجب أن يكون موجها نحو هؤلاء المتضررين منها».

ومن ضمن سلسلة التأجيلات أيضا، تلك التى تعلقت بتأجيل العروض الخاصة لأفلام منتظرة ومن أبرزها الفيلم الدرامى الرياضى «لا يمكن إيقافه» Unstoppable، وفيلم الرعب Wolfman «الرجل الذئب» اللذين كانا مقررا عرضهما فى لوس أنجلوس، وأيضا فيلم السيرة الذاتية الموسيقى «رجل أفضل» Better man بطولة روبى ويليامز، وإلغاء عرض برنامج The pitt، فضلاً عن إلغاء العرض الخاص لفيلم The Last Showgirl «فتاة الاستعراض الأخير» بطولة الممثلة باميلا أندرسون.

ومن ضمن التأثيرات السلبية أيضا، إعلان جائزة SAG أو جائزة نقابة ممثلى الشاشة من خلال إرسالها عبر البريدى الإلكترونى وليس بإقامة حفلا كبيرا كما كان مخططا له، وإلغاء العرض الخاص للمسلسل الشهير Severance والذى يعرض على منصة Apple Tv.

ويأتى فى سلسلة الإلغاء والتأجيل جائزتى نقابة الكتاب الأمريكية WGA، ونقابة المنتجين الأمريكية PGA، وأخيرا تأجيل إعلان الترشيحات النهائية على قوائم جوائز الأوسكار مرة ثانية ليوم 23 يناير الحالى بدلاً من يوم 19، رغم أن الحفل مازال قائماً فى موعده مطلع مارس المقبل دون أى تأجيلات حتى هذه اللحظة حسب موقع هوليوود ريبورتر.

وفى وقت يتجه الكثير من منظمى الفعاليات الفنية للتأجيل؛ أعلن منظمو مهرجان صندانس السينمائى الدولى عن إقامته فى موعده بسيتى بارك فى ولاية يوتا الأمريكية يوم 23 يناير الحالى، وذلك على الرغم من حريق منزل المخرجة والكاتبة ميشيل ساتر أحد المؤسسين للمهرجان.

وعلى ناحية أخرى، بدأت سلسلة من التبرعات لإغاثة المتضررين من الحرائق جاء فى مقدمتهم المطربة الأمريكية بيونسيه التى قررت التبرع بمبلغ 2.5 مليون دولار من خلال مؤسستها الخيرية BeyGood، والممثلة الأمريكية ايفا لونجوريا التى تبرعت بمبلغ 50 ألف دولار، وشركة والت ديزنى التى تبرعت بمبلغ 15 مليون دولار استجابة لجهود إعادة الإعمار والإطفاء التى تجرى فى جنوبى كاليفورنيا.

وعلى نفس المنوال، قررت شركة بارامونت للإنتاج السينمائى التبرع بمبلغ مليون دولار لعدد من المنظمات المعنية بالإغاثة من الكارثة على أرض الواقع ومنها إدارتى الإطفاء فى لوس أنجلوس وكاليفورنيا، والصليب الأحمر والإغاثة المباشرة ومؤسسة المطبخ المركزى وجمعية أصدقاء الحيوانات.

وضمن التبرعات ايضا تلك التى قامت بها مؤسسة نتفلكس وشركة NBC Universal، حيث تبرع كل منهما بمبلغ 10 ملايين دولار لصالح منظمات الإغاثة.

وفى السابق، أعلن عدد من النجوم عن حملة من التبرعات لإغاثة ضحايا الحرائق، وأبرزهم جيمى لى كورتيس التى تبرعت بمليون دولار وباريس هيلتون التى وصلت تبرعات صندوقها الخيرى إلى ٨٠٠ ألف دولار، وميجان ميركل والأمير هارى الذين تبرعا لمؤسسة خيرية تدعم جهود الإغاثة، وكايلى جينر التى أعلنت التبرع لصندوق إغاثة الحرائق والكوارث التابع لادارة الإطفاء فى كاليفورنيا.

وكان عدد كبير من نجوم هوليود قد خسروا منازلهم جراء الحرائق، ومنهم ميل جيبسون وباريس هيلتون وانتونى هوبكينز وجيمس وودز ومايلى سايروس و آدم برودى ولايتون ميستر وبيلى كريستال وآنا فارس وجون جودمان، فضلاً عن إجلاء عدد آخر من منازلهم وفى مقدمتهم بين أفليك وريزويزسبون وهاريسون فورد وتوم هانكس.