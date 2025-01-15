المفوضية الأوروبية تعرض خطة لحماية المستشفيات من الهجمات السيبرانية

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عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، خطة بشأن كيفية حماية المستشفيات والمنشآت المقدمة للرعاية الصحية في الاتحاد الأوروبي من الهجمات السيبرانية بصورة أفضل.

وحذرت المفوضية، من أنه خلال عام 2023، رصدت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي 209 وقائع تتعلق بالأمن السيبراني، كان يمكن أن تؤدي لإرجاء الإجراءات الطبية وحدوث اختناقات في غرف الطوارئ وعرقلة الخدمات الحيوية.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية هينا فيركونن، في بيان: "أحرزت الرعاية الصحية الحديثة تقدما مذهلا عبر التحول الرقمي، وهو ما يعني أن المواطنين استفادوا من الرعاية الصحية المحسنة".

وأضافت أنه مع ذلك أدى استخدام التكنولوجيا الرقمية لجعل القطاع الصحي هدفا للهجمات السيبرانية والتهديدات؛ مما أبرز الحاجة لحماية أفضل.

وقالت المفوضية، إن معظم الهجمات السيبرانية ضد قطاع الرعاية الصحية تتضمن استخدام برنامج الفدية وتكلف حوالي 300 ألف يورو (309 آلاف و345 دولار).

وتسعى المفوضية؛ لمنع مثل هذه الهجمات من خلال التدريب وبناء الوعي، بالإضافة إلى الكشف المبكر للتهديدات من خلال مركز دعم أوروبي جديد.