الدفاع الروسية تعلن استهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها شنت صباح اليوم الأربعاء، ضربة جماعية على أهداف حيوية في البنية التحتية للغاز والطاقة، التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قالت الوزارة إن «القوات المسلحة الروسية، شنت صبيحة اليوم الأربعاء، ضربة واسعة النطاق، بأسلحة متناهية الدقة، وطائرات دون طيار، على منشآت البنية التحتية الحيوية للغاز والطاقة، التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا»، لافتة إلى تحقيق هدف الضربة، بإصابة جميع الأهداف المحددة.

وأشارت في بيانها إلى أن قوات «المركز» التابعة لها، حررت بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الانفصالية.

ولفتت إلى أن «قوات المركز استهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك أحد تجمعات (الفيلق الأجنبي)، في مناطق شيربينوفكا، وشيفتشينكو، ودزيرجينسك، سلافيانكا، ونوفوفاسيلفكا، وتاراسوفكا، وبارانوفكا، وفوزدفيزينكا، وبتروفكا، وليسوفكا، وبتروبافلوفكا، ونوفويليزافيتوفكا».

وذكرت أن «خسائر أوكرانيا بلغت أكثر من 560 جنديًا، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وست مركبات، وست قطع مدفعية».