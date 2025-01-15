وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للرجبي بالعاصمة الإدارية

استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قيس الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الاستعدادات الخاصة بالبطولة العربية والجمعية العمومية المزمع إقامتهما في مدينة الإسكندرية الشهر المقبل.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد لدعم وتطوير رياضة الرجبي في مصر والدول العربية والآسيوية.

وأكد أشرف صبحي حرص الوزارة على التعاون مع الهيئات الرياضية الإقليمية والدولية لتعزيز مكانة الرياضة المصرية وتوسيع قاعدة ممارسي رياضة الرجبي في البلاد.

كما تناول اللقاء مناقشة الترتيبات التنظيمية للبطولة العربية للرجبي وأهمية تهيئة كافة الظروف لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يضم نخبة من المنتخبات العربية، كما تم استعراض التحضيرات للجمعية العمومية للاتحاد العربي، التي تُعقد بالتزامن مع البطولة، وما يترتب عليها من قرارات لتعزيز رياضة الرجبي في المنطقة.

وأكد أشرف صبحي دعم مصر الكامل لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مكانة رياضة الرجبي في مصر والوطن العربي.

من جانبه، أشاد قيس الظالعي بالتنظيم المصري، معربًا عن ثقته في خروج الفعاليات بصورة مشرفة تعكس تطور الرياضة في المنطقة.

وأكد قيس الظالعي على تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية في دعم الرياضة بمختلف مجالاتها، مشيدًا بالنهضة الرياضية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.