قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية اليوم الأربعاء:" في هذه اللحظة التاريخية من جهاد شعبنا نتوجه بعبارات الفخر والشموخ لأهلنا في غزة".



وأضاف خلال كلمة له بمناسبة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى: "نحيي قوافل الشهداء الذين ارتقوا في معركة الدفاع عن القدس والأقصى".

ودعا للقادة الشهداء في الحركة بالرحمة، وكل الفصائل والمجاهدين والأطباء والإعلاميين، ورجال الدفاع المدني ورجال الأمن والحكومة والشرطة، ورجال العشائر والعائلات بدون استثناء".

كما وجه التحية لكل من ارتقوا في أشرف معركة وأعظم قضية، معركة الدفاع عن القدس والأقصى في طوفان الأقصى، والتحية كل التحية لمن بقي بعدهم ثابتاً على العهد، وواصل وأكمل الطريق وحمل الراية من بعدهم.