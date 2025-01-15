 اتفاق غزة.. رئيس الوزراء القطري: المرحلة الأولى تشمل إدخال الوقود وإعادة تأهيل المستشفيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اتفاق غزة.. رئيس الوزراء القطري: المرحلة الأولى تشمل إدخال الوقود وإعادة تأهيل المستشفيات

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 9:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 9:07 م

قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن، إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ومدتها 42 يومًا، تشهد وقفًا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا وبعيدًا عن المناطق المكتظة بالسكان، والتمركز على الحدود.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى تشهد تبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

وذكر أن «المرحلة تتضمن تكثيف إدخال المساعدات، وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع لكل أنحاء القطاع».

وأشار إلى أنها «تتضمن إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرب».

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