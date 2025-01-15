قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن «بلاده مستمرة في بذل كل ما بوسعها مع الشركاء للتأكد من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قي غزة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «الأمر معتمد على أطراف الاتفاق (إسرائيل وحماس)، والعمل بنية حسنة لمنع انهيار الاتفاق».

وأشار إلى النقاش حول آلية متابعة الاتفاق مع مصر والولايات المتحدة في القاهرة، لافتًا إلى تشكيل فريق مشترك من الدول الثلاث؛ يعمل على متابعة تنفيذ الاتفاق والتأكد من الالتزام ببنوده.

وأعرب عن تقديره لدور المبعوثين الأمريكيين للوصول إلى تلك اللحظة، مضيفًا: «ما رأيناه من الولايات المتحدة على مدار الأيام الماضية، يؤكد وجود عرض واضح بالتزام واشنطن للتوصل إلى وقف إطلاق النار».