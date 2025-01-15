محافظ قنا: نعمل جاهدين لدعم الاستثمار وتنمية المثلث الذهبي

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لاستعراض نشاط الهيئة في الفترة الحالية ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد أبو الغيط، نائب رئيس الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بديوان المحافظة وهيئة المثلث الذهبي.

خلال الاجتماع، استعرض محافظ قنا الجهود المبذولة في تجميع ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة وتلك التي تقدمها الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا لدعم ملف الاستثمار، بدءًا من تحديث الخريطة الاستثمارية للمحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، ومرورًا بإقامة مؤتمر للاستثمار في أبريل المقبل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ أن مشروع المثلث الذهبي يُعد من المشروعات العملاقة التي تتبناها الحكومة لإحداث طفرة تنموية في منطقة الصعيد.

من جانبه، لفت المهندس محمد عبادي، رئيس هيئة المثلث الذهبي، إلى حرص الدولة المصرية على إنجاح مخططاتها لتنمية المنطقة كأحد مشروعاتها القومية الكبرى، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والمحافظة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتنفيذ مشروعات تنموية وفقًا لطلبات المستثمرين.

وأوضح محمد أبو الغيط، نائب رئيس الهيئة، أن المشروع يقع في الصحراء الشرقية على مساحة تتجاوز 2.2 مليون فدان، وتشمل مدن قفط وقنا وسفاجا والقصير، مؤكدًا أنه تم وضع خطط لترويج المشروعات في هذه المنطقة الحيوية، مع عرض الحوافز الاستثمارية المتوافقة مع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لتشجيع الاستثمار، مع العمل على تذليل العقبات التي تواجه تدفق الاستثمارات.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض توصيات رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بشأن طلبات التقنين المقدمة للمحافظة في نطاق أراضي ولاية المثلث الذهبي، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات المقدمة من المستثمرين بمحافظة قنا.