أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس، إسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من مجلس القيادة.

وقال في بيان، إن ذلك يأتي "بناءً على ثبوت إخلاله بمبدأ المسئولية الجماعية، ومخالفته لواجباته والتزاماته الدستورية والقانونية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف المجلس: «البحسني استغل موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، من خلال تبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة والمؤسسات المدنية والعسكرية والخاصة فيها، وذلك وفقاً للتسجيل المصوّر المؤرخ في 2 ديسمبر 2025، بما يشكّل تمرداً مسلحاً خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية».

وتابع البيان: «البحسيني تحدى القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي"، وأعاق "جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وبما يُعد إخلالاً جسيماً بالالتزامات الدستورية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي».