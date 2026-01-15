محافظ الأقصر: طرح 16 قطعة أرض للاستثمار الزراعي بقيمة 3 مليارات جنيه

قال المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» انتهت من تنفيذ 670 مشروعا ضمن المرحلة الأولى بمركزي إسنا وأرمنت، مع الاستعداد للمراحل التالية لتشمل باقي مراكز المحافظة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر «المحور» إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمد ممشى كورنيش البر الغربي بمسافة 2 كيلومتر إضافية، لافتا إلى تكليف استشاري للبدء في إجراءات التنفيذ.

وأضاف أن المحافظة تشهد «طفرة» في مجال الاستثمار، مشيرا إلى طرح 16 قطعة أرض للاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي في مزاد يوم 26 يناير الجاري، بقيمة تقديرية تصل إلى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تجهيز 13 قطعة أخرى للطرح خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

وأكد أن زيارة وزير الاستثمار حسن الخطيب الأخيرة للمحافظة أسفرت عن حل العديد من مشكلات المستثمرين، والوعد بتطبيق حوافز الاستثمار الخاصة بالصعيد.

وأكد أن الأقصر تشهد إقبالا سياحيا «غير مسبوق» وبنسبة إشغال 100%، مشيرا إلى أن هناك توسعا في التعليم الجامعي الخاص، من خلال إنشاء ثلاث جامعات خاصة جديدة في مدينتي طيبة وأرمنت ومدينة الشمس.

ولفت إلى أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالمحافظة ستصل إلى 65% بحلول 30 يونيو المقبل، مع استهداف الوصول لنسبة 100% مع اكتمال مراحل حياة كريمة.