أبو الغيط يتسلّم درع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة

قام وفد من الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بتقديم درع إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تقديراً لجهوده البارزة في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وترسيخ الوعي البيئي في الإطار العربي.

وتسلّم الدرع نيابةً عن الأمين العام السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية.

ويأتي هذا التكريم في سياق تقدير الاتحاد للدور المؤسسي الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في تنسيق الجهود العربية الرامية إلى حماية البيئة، ومواجهة التحديات التنموية والبيئية الراهنة، ودعم التكامل العربي في مجالات التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية، بما يعزز مصالح المجتمعات العربية ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وأشار السفير المالكي إلى الأهمية التي توليها جامعة الدول العربية و الأمين العام بقضايا البيئة والتنمية المستدامة ضمن أجندتها الاقتصادية والاجتماعية، ونوّه بدور الاتحاد في دعم السياسات العربية ذات الصلة، ونشر الوعي البيئي وتعزيز التكامل العربي في مواجهة التحديات البيئية الراهنة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف عبد العزيز، الأمين العام للاتحاد، رئيس الوفد، بأن هذا التكريم يعكس اعتزاز الاتحاد بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وتثمينه لقيادتها وجهودها المتواصلة في ترسيخ التعاون العربي، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الوطن العربي.