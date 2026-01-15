مجموعة حاملة طائرات هجومية أمريكية تتجه نحو الشرق الأوسط

أفادت مراسلة قناة "Newsnation" بأن مجموعة حاملة الطائرات الهجومية الأمريكية يو إس إس أبراهام ومجموعتها الضاربة تبحر نحو الشرق الأوسط مغادرة بحر الصين الجنوبي



وذكرت مراسلة القناة في البيت الأبيض كيلي ماير عن مصدر لم تسمه في صفحتها على منصة "X" أن "الولايات المتحدة تنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية من بحر الصين الجنوبي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية".



وأضافت أن نقل المعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط- وسط توتر مع ايران - سيستغرق أسبوعا أو ما شابه حتى يكتمل.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عدة طائرات تزويد بالوقود عسكرية أمريكية من طراز "KC-135" أقلعت من قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، إلى وجهة غير معلومة.

وسبق أن حذر مسؤولون أوروبيون من احتمال أن تشن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



كما أكد مسؤول أمريكي بدء عملية سحب بعض الأفراد من القواعد الرئيسية في الشرق الأوسط كإجراء احترازي، وذلك في ظل تصاعد التوترات وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظام الإيراني.

وكان ترامب قد هدد السلطات الإيرانية بعواقب وخيمة في حال قيامها بقتل المتظاهرين، معلنا استعداد الولايات المتحدة "لمساعدة" المحتجين في إيران.

إلا أنه أكد اليوم خلال تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة تلقت معلومات تفيد بأن السلطات الإيرانية لا تخطط لإعدام المتورطين في الاضطرابات.



وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، أسفرت عن مقتل عناصر أمن ومتظاهرين على حد سواء.