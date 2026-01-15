وجهة بولندية تقرب مهاجم الأهلي من الرحيل

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم النادي الأهلي قد بات قريبا من الرحيل عن الفريق وذلك في ظل اهتمام بولندي بالتعاقد مع اللاعب.

وباتت أيام جراديشار معدودة داخل النادي الأهلي، بحسب ما أشار موقع "planetnogomet"، السلوفيني إلى أن هناك مفاوضات متقدمة ما بين مسؤولي القلعة لحمراء ونادي جورنيك البولندي للتعاقد مع اللاعب.

وأوضح الموقع أن النادي البولندي يبحث عن تعزيز صفوفه بصفقة جديدة في الهجوم، ويجد الفريق أن جراديشار بالمواصفات التي يحتاجها، خاصة أنه متعطش لإثبات نفسه.

وذكر التقرير أن الأهلي يسعى للاستفادة فنيا من بيع جراديشار، ويبدو الدوري البولندي وجهة مناسبة للاعب، بينما يسعى الأحمر لضم مدافع جديد.

وانضم جراديشار إلى النادي الأهلي، في يناير 2025، قادمًا من نادي فيهيرفار المجري. ولعب جراديشار مع النادي الأهلي في 39 مباراة، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.