نائب أردوغان يبحث مع السفير الأمريكي العلاقات وقضايا إقليمية

بحث جودت يلماز نائب الرئيس التركي، مع السفير الأمريكي لدى أنقرة توماس باراك، تعزيز العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال لقائهما، الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب تدوينة ليلماز عبر منصة "إن سوسيال" التركية.

وقال يلماز إنه بحث مع باراك، وهو أيضا المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، وتعميق التعاون في مجالات عدة.

وأضاف: "كما قيّمنا بصورة شاملة الملفات المدرجة على جدول أعمالنا، وفي مقدمتها تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، والصناعات الدفاعية، وعقوبات كاتسا".

وأردف أنهما تبادلا أيضا الآراء بشأن قضايا إقليمية ودولية، بما في ذلك آخر التطورات في إيران وسوريا، والمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة.