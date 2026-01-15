المغرب يقهر نيجيريا ويتأهل لمواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا

اقتنص منتخب المغرب بطاقة التأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2، مساء الأربعاء على ملعب مولاي الحسن، في نصف نهائي البطولة، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة عدة فرص خطيرة، أبرزها في الدقيقة 9 عندما سدد إبراهيم دياز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى نيجيريا. وفي الدقيقة 14، تصدى حارس المغرب ياسين بونو لمحاولة خطيرة من أديمولا لوكمان، الذي سدد كرة زاحفة نحو الزاوية السفلية، إلا أن بونو أبعدها ببراعة.

وحاول نصير مزراوي في الدقيقة 39 المراوغة بين المدافعين قبل تسديد كرة قوية من مسافة قريبة، لكن حارس نيجيريا حافظ على شباكه نظيفة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استلم عبد الصمد الزلزولي تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية نحو القائم الأيمن، لكن حارس نيجيريا ستانلي نوابالي تصدى لها ببراعة، لتبقى النتيجة 0-0.

وشهد الشوطان الإضافيان انحصار اللعب في وسط الملعب دون فرص حقيقية على المرميين، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي النهاية، حسم منتخب المغرب ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ليضرب موعدًا في نهائي أمم أفريقيا مع السنغال.

ويعد هذا أول نهائي للمنتخب المغربي بعد 22 عامًا منذ نهائي 2004، الذي خسره أمام تونس.