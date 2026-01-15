تراجع متوسط فائدة قروض التمويل العقاري في أمريكا إلى أقل مستوياتها منذ 3 سنوات

تراجع متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من 30 عاما.

وذكرت مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري اليوم الخميس إن متوسط سعر الفائدة على القروض أجل 30 عاما بلغ 06ر6% خلال الأسبوع الحالي مقابل 16ر6% في الأسبوع الماضي، 04ر7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كانت اخر مرة سجلت فيها الفائدة هذا المستوى المنخفض في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر 2022 عندما كانت 02ر6%.

يذكر أن انخفاض معدلات فائدة التمويل العقاري يعزز القدرة الشرائية لمشتريي المنازل، وهو خبر سار للباحثين عن منازل في وقت لا تزال فيه سوق الإسكان تعاني من ركود عميق بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وارتفاع فائدة التمويل العقاري التي حالت دون امتلاك العديد من الأمريكيين لمنزل.

وفي الوقت نفسه، انخفضت فائدة القروض أجل 15 عاما، المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، حيث وصل متوسط الفائدة إلى 38ر5% خلال الأسبوع الحالي مقابل 46ر5% خلال الأسبوع الماضي و27ر6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي بحسب فريدي ماك.