البيت الأبيض: جميع الخيارات بشأن إيران لا تزال مطروحة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، إن جميع الخيارات المتعلقة بإيران لا تزال مطروحة على الطاولة بالنسبة للرئيس دونالد ترامب.

وأضافت ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ النظام الإيراني بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا استمر قتل المتظاهرين.

وذكرت أن إيران أبلغت الإدارة الأمريكية بتوقف عمليات الإعدام، وأنه تم إيقاف 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها الأربعاء.

وأردفت ليفيت: "لذلك، يتابع الرئيس وفريقه الوضع عن كثب، وجميع الخيارات لا تزال مطروحة أمام ترامب".

وأكدت أن هناك الكثير من التكهنات بشأن ما سيفعله ترامب حيال إيران، إلا أنه وفريقه المقرب جدا وحدهم من يملكون معلومات حول هذه الخطط.

وادعت أنه عقب تهديدات ترامب "تم إيقاف 800 عملية إعدام".

وأعادت التأكيد أن "الرئيس يواصل مراقبة الوضع عن كثب، لكنه يبقي جميع الخيارات مطروحة".

ومساء الأربعاء، قال الرئيس ترامب، إنه أُبلغ بتوقف عمليات الإعدام في إيران، مبينا أن مسئولين في بلاده يحققون في مقتل مشاركين في الاحتجاجات الجارية بإيران.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ولم تعلن السلطات حصيلة للضحايا، بينما ذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية (مركزها الولايات المتحدة)، الخميس، مقتل 2615 شخصا، بينهم 147 من عناصر الأمن على الأقل، وإصابة ألفين و54 شخصا، واعتقال 18 ألفا و470 آخرين.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.