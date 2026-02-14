رئيس وزراء المجر: المعارضة صناعة أجنبية

في خطابه السنوي عن حالة الأمة، اليوم السبت، وفي ظل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعارضة بأنها "صناعة" من القوى الأجنبية.

واستهدف أوربان بشكل خاص السياسيين الألمان في البرلمان الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين باعتبارهم القوى الرئيسية وراء صعود المعارضة المحافظة المتزايدة المتمثلة في حزب "الاحترام والحرية" (تيسا).

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية جديدة في المجر في 12 أبريل. ولأول مرة منذ 16 عاما، يواجه الزعيم الشعبوي اليميني/ 63 عاما تحديا جديا لهيمنته على السلطة/.

وقال أوربان للجمهور الذي تم اختياره بعناية في بودابست: "لقد كنا نعلم بالفعل أن خصومنا الحقيقيين ليسوا الأحزاب المعارضة المجرية. خصومنا الحقيقيون هم أسيادهم في بروكسل."

ويتوقع أن يكون حزب تيسا، الذي يقوده بيتر ماجيار، من بين الفائزين في الانتخابات المقبلة.

وزعم أوربان أن الحزب هو "صناعة بروكسل"، وأنه تم تنظيمه من قبل النائب الألماني مانفريد ويبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي، مع أورسولا فون دير لاين كـ "الأم الروحية" له.

وأضاف أوربان: "الألمان يعرفون أنهم بحاجة إلى حزب مجري"، رابطا ظهور حزب تيسا بانسحاب فیدس من حزب الشعب الأوروبي في 2021 بسبب الخلافات حول سياسة اللاجئين.