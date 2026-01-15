 السعودية تطرح شراء 595 ألف طن من القمح في أول مناقصات عام 2026 - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 12:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

السعودية تطرح شراء 595 ألف طن من القمح في أول مناقصات عام 2026

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 12:13 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 12:13 م

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية، اليوم الخميس، طرح المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام، بكمية 595 ألف طن للتوريد خلال الفترة من أبريل إلى مايو المقبلين.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن الكمية المطروحة تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للهيئة للحفاظ على المخزونات من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن، موضحة أن الكمية موزعة على 10 بواخر، بواقع ثلاثة لميناء جدة، و أربعة لميناء ينبع، وباخرتين لميناء الدمام، وباخرة لميناء جازان.

وكانت الهيئة، أنهت إجراءات ترسية دفعة ديسمبر الماضي ويناير الجاري من القمح المستورد بكمية 455 ألف طن، للتوريد من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك