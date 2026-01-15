وزيرة الخارجية الفلسطينية: نطلب من رعاة اتفاق غزة التأكد من وفاء إسرائيل بالتزاماتها

قالت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنّ الرئاسة الفلسطينية أعربت عن ترحيبها في الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المطلوب فورا هو أن تقوم اللجنة المكلفة بعملها على أرض الواقع، وتبدأ عمليات الإعانة والتعافي.

وتابعت: "يمكن البدء بتصورات لإعادة الإعمار، ولكن في الوقت الحالي هناك متطلبات آنية لتفي بما يريده الشعب الفلسطيني الذي عانى الأمرّين على مدار أكثر من عامين".

واستكملت: "المطلوب اليوم من الكل أن يدعم هذه اللجنة، وبالأساس أن يقوم راعي الاتفاق بالتأكد من أن الأرضية مهيأة لأن تقوم هذه اللجنة بعملها».

وذكرت أن المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى من دولة الاحتلال أن تفي بالتزاماتها تجاه هذا الاتفاق لكي تستطيع هذه اللجنة القيام بمسئولياتها، مؤكدة أن مسئولياتها كبيرة جدًا لأن الناس تتوقع الكثير.



