بريطانيا تغلق سفارتها في طهران مؤقتا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، إغلاق سفارتها في طهران بشكل مؤقت على خلفية الاحتجاجات المستمرة في إيران، وإجلاء جميع طاقم السفارة من البلاد.

وقال مكتب متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان اليوم: "تم إغلاق سفارة بريطانيا في طهران بشكل مؤقت، وجرى تحديث تحذيرات السفر إلى هذا البلد لتشمل أيضا تغييرات في الخدمات القنصلية".

في السياق ذاته، أُضيفت معلومات إغلاق السفارة، اعتبارًا من ليلة 14 يناير الجاري، إلى تحذيرات السفر الخاصة بإيران على صفحة وزارة الخارجية البريطانية، والتي كان آخر تحديث لها في 9 يناير الجاري.

وجاء في تحذير السفر: "لأسباب أمنية، تم إخراج موظفي السفارة مؤقتا من إيران، وستواصل سفارتنا تقديم خدماتها عن بُعد".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد ضغط الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر الماضي؛ احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكشفت تصريحات مسئولين أمريكيين وإسرائيليين عن تطلع واشنطن وتل أبيب إلى سقوط النظام في طهران الحاكم منذ 1979.

وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأربعاء، بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران "خلال الأيام المقبلة".

واعتبرت أن الولايات المتحدة "أقرب من أي وقت مضى إلى مهاجمة إيران".