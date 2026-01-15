الحكم بالسجن في ألمانيا على عراقي لانتمائه لتنظيم داعش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ناومبورج الألمانية، حكما بالسجن على عراقي بعد ثبوت انتمائه لتنظيم "داعش".

وذكرت المحكمة، اليوم الخميس، أنه استقر في قناعتها أن المتهم انضم للتنظيم في مايو 2014 واستمر فيه حتى نوفمبر 2016.

وأصدرت المحكمة، لذلك حكما بالسجن ضده لمدة أربع سنوات دون وقف التنفيذ.

وجرت المحاكمة في جناح شديد الحراسة بمركز القضاء في هاله وسط إجراءات أمنية مشددة. وكان الرجل قد دخل إلى ألمانيا عام 2022.

وذكر في إجراءات اللجوء أنه فر من العراق إلى تركيا عام 2014، ورفض طلب لجوئه العام الماضي.