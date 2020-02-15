تركيا: لن نعرف حدودا حال استهداف قواتنا في إدلب

حذر نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي اليوم السبت من أن تركيا لن تتردد في الرد على أي هجوم تشنه القوات الحكومية السورية على قواتها في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وقال أقطاي في تصريحات تلفزيونية: "يجب أن يعرف النظام (السوري) هذا. لن تعرف تركيا أي حدود (في ردها) هناك إذا استمرت مثل هذه الهجمات على قواتنا".

وأضاف أقطاي "لقد تم نقل هذه الرسالة بوضوح إلى روسيا".

إن روسيا وتركيا اللتين تدعمان الطرفين المتصارعين في الحرب الأهلية في سورية قد انضمتا إلى القتال المتصاعد في إدلب، التي شهدت مقتل عسكريين أتراكا وروسا في الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر أقطاي: "لقد أوفت تركيا بمسؤولياتها في إدلب. ما زالت بعض نقاط المراقبة لدينا موجودة في المناطق التي سيطر عليها النظام"، في إشارة إلى نقاط المراقبة العسكرية التركية التي تم إنشاؤها في إدلب في إطار اتفاق أبرمته اسطنبول مع موسكو في 2018.

وهددت تركيا الأسبوع الجاري بـ "الضرب في كل مكان" إذا استهدفت القوات السورية قوات أنقرة في إدلب وحذرت الرئيس السوري بشار الأسد كي يسحب قواته إلى ما وراء نقاط المراقبة العسكرية التركية قبل نهاية فبراير الجاري.

ومع ذلك، أشار الجيش الروسي مساء أمس الجمعة إلى أن أنقرة تتلقى معلومات كاذبة من الجنود الأتراك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يتم إطلاع قادة تركيا على الوضع الحقيقي في معقل المعارضة، وإنه تم نقل معلومات غير صحيحة لهم عن القوات السورية التي قتلت بعد هجمات تركية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "مثل هذه التصريحات غير المسؤولة لا تؤدي إلا إلى تصعيد الموقف"، وأن هذا قد يؤدي أيضا إلى "قرارات متسرعة" لا تصب في صالح روسيا أو تركيا.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو اليوم السبت إن أنقرة تريد حل الوضع في إدلب مع روسيا من خلال الدبلوماسية.

وأضاف: "وسنتخذ الخطوات اللازمة في حال لم يتم ذلك"، مضيفا أن وفدا تركيا سيزور موسكو بعد غد الاثنين.