لبنان: المحقق في انفجار ميناء بيروت يستدعي وزيرا سابقا لاستجوابه يوم الخميس

قرر القاضي المكلف بمباشرة التحقيقات في الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في لبنان، استدعاء وزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس، والمدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمه، لاستجوابهما يوم الخميس المقبل كمدعى عليهما (متهمان) في القضية.



وسبق للمحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان أن وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في حادثة انفجار ميناء بيروت البحري.



وتوقفت التحقيقات في الانفجار خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي وحتى أيام قليلة، وذلك في ضوء طلب الرد "التنحية" الذي تقدم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي فادي صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في ضوء الحصانة النيابية التي يتمتعان بها كعضوين في البرلمان، غير أن المحكمة المختصة سمحت للقاضي صوان باستكمال التحقيقات لحين الفصل في طلب الرد بشكل نهائي.



ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.