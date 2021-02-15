البرهان يؤكد حرص السودان على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص حكومة الفترة الانتقالية على تطوير شراكتها وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي ودوله في كافة المجالات.

وأشاد البرهان، خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان، بموقف الاتحاد الداعم لحكومة الفترة الانتقالية، وأطلع السفراء الأوروبيين على التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها السودان، وما يتصل بها من تطورات بدول المنطقة، فيما أطلعه السفراء الأوروبيون على تعهدات الاتحاد ومستويات التعاون التنموي والإنساني والدعم السياسي والدبلوماسي للسودان.

من جانبه، قال السفير روبرت فان دن دوول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، في تصريح صحفي، إن سفراء الاتحاد الأوروبي قدموا لرئيس مجلس السيادة التهنئة على تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، مؤكدا عزم الاتحاد الأوروبي على توثيق شراكته مع السودان فيما يخص تحقيق الانتقال الديمقراطي والتنمية المستدامة في السودان.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه إزاء الاضطرابات التي تمر بها منطقة القرن الأفريقي حاليا، وأثنى على الدور البناء الذي يلعبه السودان في استقرار المنطقة بصفته رئيسا للهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، معربا عن دعم الاتحاد الأوروبي للحل السلمي والدبلوماسي للتوترات بين السودان وإثيوبيا.

وأكد التزام الاتحاد بدعم الحكومة المدنية الجديدة لتحقيق الإصلاحات التي تسعى لها، وإدراكه لدور الجيش في الاتلاف بصفته حاميا لعملية الانتقال السلمي.

وأعرب عن تطلعه إلى تقوية الشراكة بين الاتحاد والسودان بالاتفاق على حوار سياسي واستراتيجى واسع بين الجانبين، مؤكدا مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للانتقال الديمقراطي في السودان، بما يوفر السلام والازدهار والعدالة للجميع.