القومي للأمومة والطفولة: استقبلنا 12 ألف بلاغ إساءة وعنف ضد الأطفال في 2020

قالت الدكتور سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن هناك العديد من قنوات الاتصال التي تم تدشينها لتلقي البلاغات.

وأوضحت السنباطي، في تصريحات لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، صباح الاثنين، أن هناك الخط الساخن لنجدة الطفل 16000، بالإضافة إلى وجود رقم عبر تطبيق الواتساب يتم من خلاله استقبال البلاغات وهو 01102121600، وصفحة رسمية للمجلس على موقع فيسبوك.

وأضافت أن كل هذه القنوات تعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ذاكرة أن المجلس القومي للأمومة والطفولة يعمل أيضًا على رصد البلاغات والشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشارت إلى استقبال نحو 12 ألف شكوى، خلال عام 2020، معظمها تتعلق بالعنف والإساءة ضد الأطفال، موضحة أنه يتم إحالة جميع البلاغات للجهات المختصة للتعامل معها بشكل قانوني.