تحدث جواو موتا المدير الفني للهلال السوداني، عن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني، في إطار منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

وقال موتا خلال تصريحاته عبر قناة "الحياة": "سنحاول أن نلعب كرة قدم ونفوز، وسنستمتع بها ونحتاج إلى نقاط اللقاء، أنا من نوعية المديرين الفنيين الذين يهدفون للفوز، ولكن هدفي أيضًا تقديم كرة قدم جيدة قبل تحقيق المكسب، وأحرم الأهلي ممن يحبه وأعطيه مما أنا أحبه".

وأضاف: "لن أعلق على أداء الأهلي في مباريات كأس العالم للأندية، لأن المونديال له طريقته وأحب المارد الأحمر، وأعلم نقاط القوة والضعف الخاصة به جيدًا".

وتابع: "لا أشعر بأي ضغوط في كرة القدم قبل مواجهة الأهلي، سأواجه الأحمر وهذا شىء جيد جدًا ونريد أن نحقق المكسب لأن الفريق قوي جدًا وأعلم أن هذا صعب، ونحن نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا وعلينا أن نعطي كل شىء نستطيعه".

وسرد: "الأهلي لم يكن محظوظًا في السودان العام الماضي، ونريد أن نحقق نتيجة إيجابية أمامه ونفوز بالمباراة، وهذا أمر ليس سهلًا، هو فريق مختلف ويقدم كرة جماعية، ومديره الفني فاز بدوري أبطال إفريقيا من قبل".

عن حضور الجماهير في مباراة الأهلي، أوضح: "لست متأكد من المعلومة وأتمنى أن يحضر أكبر عدد ممكن، ربما 10 آلاف أو 15 الآف مشجع، وظيفتي هي الأهتمام بالفريق وكل ما علينا أن نقوم بوظيفتنا في الملعب".

وأكمل: "محمد عبد الرحمن نجم وهداف الفريق، لاعب مهم جدًا وربما يكون الأفضل في الفريق، سيكون غائبًا عن مواجهة الأهلي، وليته كان موجودًا".

وشدد: "الأهلي مليء باللاعبين الجيدين جدًا وفريقه قوي، وليس فقط على المستوى الفردي والشىء الأروع في الأهلي أنه فريق قوي، كمدير فني لا أحب أقيم الأفراد، محمد شريف لاعب جيد جدًا ولا يلعب كثيرًا".

وأتم: "بالتأكيد الصعود من هذه المجموعة سيكون صعبًا ولكن ليس مستحيلًا، سنواجه بطل كبير الأهلي وصن داونز الفريق القوي، والمريخ الغريم التقليدي في السودان، ولكن يجب أن أؤمن بفريقي".