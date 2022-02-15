راغب علامة: بناخد الستات من بيوت أهاليهم وواجبنا نسعدهم ونعيشهم حياة كريمة

قال الفنان راغب علامة، إنه عمل على أغنيته الجديدة التي طرحها «ممكن أزعلك» لفترة طويلة حتى أصبحت ملكًا للجمهور، متوجهًا بالشكر إلى الجمهور والإعلامي عمرو أديب على إشادتهم بالأغنية بعد طرحها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن العديد من المواطنين في العالم العربي تربوا منذ الصغر على الفن المصري، قائلًا إن أغنيته الجديدة تتحدث عن «عشاق يتعاملون مع بعضهم بخفة دم».

وأشاد بتعاونه مع المخرج شريف صبري والموزع مدحت خميس ومهندس الصوت أمير محروس، لافتًا إلى أن تعاونه مع «صبري» أسفر عن العديد من الأغنيات الناجحة مثل «طب ليه كده»، وخاصة أن المخرج لم يرغب في العمل خلال الفترة الماضية، بسبب الخوف من جائحة كورونا.

وأشار إلى أن «صبري» مخرج مبدع وعبقري وقرر التعاون معه؛ لأن الأغنية «استفزته»، متوجهًا برسالة إلى المرأة العربية: «مسؤولية فرحتها وشعورها بالفرح والشجن مرتبطة بنا نحن الفنانون الذين يقدمون للمرأة العربية ما تحتاج أن تسمعه».

وأعرب عن أمنياته في أن يعينه الله على تقديم أغانٍ حلوة تعيش مع المرأة العربية في السهرات والأيام الجيدة، متابعًا: «ربنا يقدرنا نعمل أغاني حلوة للستات تعيش معاهم في السهرات الحلوة، بناخد الستات من بيوت أهاليهم وواجبنا نسعدهم ونعيشهم حياة كريمة طالما ربنا يقدرنا».

وطرح النجم اللبناني راغب علامة، فيديو كليب أحدث أغانيه «ممكن أزعلك»، التي تعد الأغنية الأولى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبا، وهي من كلمات الشاعر محمد البدري، ألحان بينن، توزيع مدحت خميس، ميكس وماسترز أمير محروس، إخراج شريف صبري.