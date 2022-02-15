المستشارة الأممية ورئيس المجلس الأعلى الليبي يتفقان على تأسيس مصالحة وصولا للانتخابات

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، إنها التقت رئيس المجلس الأعلى لليبيا، خالد المشري، في طرابلس أمس الاثنين، مشيرة إلى أنهما أكدا خلال اللقاء على ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين.

وأضافت، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء، أن الجانبين أكدا ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين؛ للحفاظ على الهدوء والاستقرار، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية.

التقيت أمس رئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد خالد المشري، في طرابلس، حيث أكدنا على ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية. pic.twitter.com/Jt1vUV6iW3 — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) February 15, 2022

وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، عن بدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة مع مختلف الأطراف مجددا التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أنه شكل لجنة وزارية لاختيار فريق وطني مستقل لوضع خطة لتنظيم الانتخابات في يونيو المقبل.