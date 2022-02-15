استطلاع رأي: التوترات على الحدود الأوكرانية تثير قلق غالبية الألمان

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَت اليوم الثلاثاء في ألمانيا، أن التوترات على الحدود الأوكرانية تثير قلق غالبية الألمان.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا"، أن 8% فقط من الألمان أبدوا عدم تأثرهم بهذه التوترات، مقابل 43% قالوا إنهم منزعجون للغاية، وقال 47% إنهم منزعجون بعض الشيء.

وأبدى 29% ممن شملهم الاستطلاع رضاهم عن طريقة تعامل الحكومة الألمانية مع الأزمة حتى الآن، مقابل 66% أعربوا عن قلة رضاهم أو عدم رضاهم عن طريقة التعامل مع الصراع من جانب الحكومة.

وأوضحت النتائج أن غالبية من شملهم الاستطلاع لا يزالون يأخذون موقفا رافضا من مسألة توريد أسلحة إلى أوكرانيا، وذكر المعهد أن 29% يرون أن على الحكومة أن تتراجع عن موقفها الرافض وأن تزود أوكرانيا بالسلاح، في المقابل أعرب 61% عن رفضهم لهذه الخطوة.