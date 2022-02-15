عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد إرسال الجيش الألماني أول دفعة من 350 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا، يوم الاثنين، وحوالي 100 قطعة من المعدات العسكرية بما فيها 6 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين في وقت سابق من هذا اليوم، أن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأت إعادة قواتها إلى أماكن تمركزها الدائم بعد انتهاء التدريبات العسكرية.

وأفاد المتحدث العسكري الروسي في بيان بالخصوص بأن وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية والمنطقة العسكرية الغربية بدأت عمليات التحميل على المركبات وستنطلق يوم الثلاثاء.

وبهذا الشأن قال بيان وزارة الدفاع الروسية: «بمجرد الانتهاء من أنشطة التدريب القتالي، ستقوم القوات، كما هو الحال دائما، بالمسير بطريقة مشتركة إلى نقاط التمركز الدائم. وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية التي أنجزت المهام بدأت بالفعل في التحميل على السكك الحديدية والنقل البري وستبدأ الانتقال إلى حامياتها العسكرية اليوم»، في حين ستسير أرتال لوحدات منفصلة إلى قواعدها بوسائلها الخاصة.