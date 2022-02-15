سوريا: مقتل جندي وإصابة 11 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية بدمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح الثلاثاء، بمقتل جندي وإصابة 11 آخرين بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون ضمن حافلة مبيت عسكرية بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري للوكالة، أنه «في حوالي الساعة السابعة و25 دقيقة من صباح اليوم انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك ما أدى إلى مقتل جندي وجرح 11 آخرين».

جدير بالذكر أنه في 20 ديسمبر الماضي، أدى تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق، إلى مقتل 14 شخصًا وإصابة عدد من الأشخاص.