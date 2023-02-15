زلزال تركيا وسوريا: محتالون يستغلون الكارثة لجمع الأموال

وقد ظهر في بث حي لأحد الحسابات على تيك توك صورة جوية رديئة النوعية للمباني المدمرة، مصحوبة بأصوات انفجارات. لكن في الخلفية وبعيدا الكاميرا يمكن سماع صوت رجل يضحك ويتحدث باللغة الصينية. عنوان الفيديو هو "فلنساعد تركيا.. تبرعوا".

ويُظهر مقطع فيديو آخر صورة لطفل بائس يركض هربا من انفجار. وقد ارفق صاحب الحساب على تيك توك البث المباشر برسالة تقول: "الرجاء المساعدة في تحقيق هذا الهدف" - وهي نداء واضح للحصول على هدايا تيك توك (هي إحدى طرق التبرع من الجماهير إلى المؤثرين، ويمكن تحويلها إلى أموال).

لكن صورة الطفل في الواقع ليست ملتقطة خلال الزلازل التي وقعت الأسبوع الماضي. وقد توصل البحث عن أصل الصورة إلى أنها نُشرت على موقع تويتر في عام 2018 مرفقة بجملة توضيحية تقول: "أوقفوا الإبادة الجماعية في عفرين"، وذلك في إشارة إلى مدينة عفرين في شمال غرب سوريا حيث أطاحت القوات التركية وحلفاؤها في المعارضة السورية بميليشيا كردية في ذلك العام.

هناك تحذير آخر فيما يتعلق بالإهداء الرقمي على تيك توك، فقد توصل تحقيق أجرته بي بي سي إلى أن تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك يستحوذ على ما يصل إلى 70 في المئة من عائدات الهدايا الرقمية، على الرغم من أن المنصة تقول إنها تحصل على نسبة أقل.

وقال متحدث باسم تيك توك لبي بي سي: "نشعر بحزن عميق إزاء الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، كما أننا نساهم في جهود الإغاثة، إضافة إلى أننا نعمل بجد لمنع الناس من الاحتيال وتضليل الأشخاص الذين يرغبون في المساعدة".

وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يشارك بعض الأشخاص صورا مؤثرة مرفقة بروابط لمحافظ العملات المشفرة، ويطالبون بالتبرعات.