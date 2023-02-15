وزير الدفاع الألماني: هدف توفير كتيبتي دبابات ليوبارد لأوكرانيا لم يتحقق بعد

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن هدف بلاده الخاص بتوفير كتيبتي دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا لم يتحقق حتى الآن.

وبحسب التصريحات التي أدلى بها الوزير، الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، خلال اجتماع ما يعرف بتحالف الدبابات في بروكسل، اليوم الأربعاء، لم تصدر تعهدات جديدة بتوريد هذا النوع من الدبابات لأوكرانيا.

وأشار الوزير، إلى أن ألمانيا والبرتغال فقط هما الدولتان اللتان أعلنت اعتزامهما توريد هذه الدبابات إلى أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الألماني: "بذلك لن نصل إلى قوة الكتيبتين".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عن هدف "تجميع كتيبتي مدرعات مزودة بدبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا على وجه السرعة"، وعادة ما يكون هذا النوع من الكتائب في أوكرانيا مزودا بـ 31 دبابة.

وأضاف بيستوريوس، في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، حيث انعقد اجتماع تحالف الدبابات على هامش اجتماع لوزراء دفاع ألمانيا وبولندا وأوكرانيا، أنه تم في الوقت الراهن تجميع نحو 30 دبابة ليوبارد 2 إيه 4 بتنسيق من بولندا.

وتابع بيستوريوس، أنه يوجد على الجانب الآخر الـ 14 دبابة ليوبارد 2 إيه 6 التي تعهدت بها ألمانيا وثلاث دبابات تعهدت بها البرتغال.

وقال إن السويد لا تزال تدرس ما إذا كان بإمكانها توفير دبابات وبأي عدد.