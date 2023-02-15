وزير الخارجية الأردن من دمشق: زيارتي لسوريا محطة للتوصل إلى حل للأزمة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن زيارته إلى سوريا تعتبر محطة للتوصل إلى حل للأزمة، مشيرا إلى أن الأردن حريص على تقديم كل المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وأضاف في تصريحات لقناة المملكة الأردنية، إن "زيارته إلى دمشق تضمنت بحث العلاقات الثنائية وبحث جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

وتابع: "بحثنا حلا يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين ويخلص سوريا من الإرهاب الذي يشكل خطر علينا جميعا".

واستطرد: "نحن الدولتان شقيقتان ونتأثر بما يجري لبعضنا البعض..أنا هنا كما ذكرنا سابقا تعبيرا عن تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع أشقائنا في سوريا في مواجهة تبعات هذا الزلزال وبحث ما يمكن أن نقدمه من مساعدات للشعب السوري الشقيق في التعامل مع تبعات هذه الأزمة. توجيهات الملك منذ البدء كانت أن نقدم كل ما نستطيع إلى أشقائنا حتى نستطيع أن نتجاوز أو نتعامل مع تبعات هذه الأزمة".

وأشار إلى أن الأردن أرسل العديد من الطائرات والشاحنات لمساعدة الشعب السوري"، لافتا إلى أن "طائرة مساعدات أردنية جديدة سوف تصل اليوم إلى سوريا.

والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق، بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال زيارة الأخير إلى دمشق، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ بداية الأزمة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "الرئيس بشار الأسد استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي".