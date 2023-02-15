النقل تبحث مع سفير إيطاليا تسيير خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين البلدين

التقى وزير النقل، كامل الوزير، مع سفير إيطاليا بمصر، ميكيلي كوارونى، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وخاصة في مجال النقل البحري، وذلك بحضور رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة ميناء دمياط.

في بداية اللقاء، اليوم الأربعاء، أكد الوزير عمق العلاقات بين الجانبين، وعلى أهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف (يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط.

وأشار إلى التعاون في تمويل جانب من مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح)، منوها بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.

وأوضح وزير النقل أهمية تسيير خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين الموانئ المصرية (دمياط- الإسكندرية) وميناء(تريستا بإيطاليا)، مشددا على الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتسيير هذا الخط، وسرعة الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بإنشائه لتوقيع العقد النهائي للخط، حيث عقدت الحكومة عدد من الاجتماعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري، مصططفى مدبولي، وبحضور كافة الوزراء المعنيين لإنشاء خط سريع وآمن بين الجانبين.

كان قرار من مجلس الوزراء قد صدر برقم 3846 لسنه 2022 بتشكيل لجنة برئاسة قطاع النقل البحري – ممثلا عن وزارة النقل وعضوية الجهات المعنية لوضع رؤية موحدة ومخطط تنفيذي وزمني لتسيير خط سريع للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا وتذليل أي معوقات ذات الصلة، وهو ما يدل على أهمية هذا الخط لخدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادارات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، اهتمام الحكومة الايطالية بتسيير هذا الخط بين مصر وإيطاليا، خاصة مع أهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة المصانع في مصر، خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.