بنزيما يقود هجوم ريال مدريد لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة إلتشي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني «الليجا».

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وإلتشي، والتي ستنطلق في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا

خط الوسط: فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس

الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - رودريجو

فيما يجلس على دكة البدلاء في مواجهة اليوم:

لويس لوبيز - لوكاس كانيزاريس - أنطونيو روديجر - خيسوس فاييخو - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش - سيرخيو أريباس - ماريانو دياز.