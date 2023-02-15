رئيسة وزراء اسكتلندا تعلن استقالتها بعد 8 سنوات من توليها المنصب: حان الوقت للمغادرة

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون، اليوم /الأربعاء/ استقالتها بعد 8 سنوات من توليها المنصب.



وقالت ستورجون -في مؤتمر صحفي عقد اليوم ونقله تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- "إنني فخورة بكوني أول سيدة تتولى هذا المنصب، والأطول في الخدمة، وفخورة بما تم إنجازه خلال سنوات عملي".



وتابعت "إنني أدرك أن الوقت قد حان لمغادرة هذا المنصب، وأن هذا القرار ينبع من إحساسي بالواجب وحبي لحزبي وللبلاد"، مشيرة إلى أنها طلبت من مسئولي الحزب الوطني الاسكتلندي البدء في عملية انتخاب زعيم جديد للحزب، وأنها ستواصل أداء مهام عملها لحين انتخاب خليفة لها.



وأكدت ستورجن أن طبيعة منصبها صعبة وضغوط الوظيفة هائلة، ولها آثار نفسية وجسمانية كبيرة، وتتطلب طاقة، معربة عن اقتناعها بأن هذا القرار يصب في صالح الحزب والبلاد برمتها.