استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023.



وجاءت أسعار الخضروات المتداولة كالآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

وسجل سعر البصل ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 14 إلى 21 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 8.5 إلى 11.5 جنيه

وتراوحت أسعار الفلفل الرومي ما بين 7.5 إلى 9.5 جنيه.

واستقرت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر أسعار الملوخية لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقر أسعار الخيار البلدي لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.



جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقرت أسعار البرتقال البلدي لتتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.

واستقر أسعار اليوسفي لتتراوح بين 5 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 12 جنيها.

وتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

واستقر أسعار الفراولة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

وثبت سعر الكانتالوب ليتراوح من 8 إلى 15 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.