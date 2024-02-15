ثمنت الدكتورة مونيكا حنا، عميد كلية الآثار والتراث الحضاري بأسوان، قرار اللجنة العلمية العليا المشكلة لمراجعة مشروع ترميم هرم منكاورع؛ بوقف المشروع ورفض إعادة تركيب الكتل الجرانيتية حول جسم الهرم.

ووصفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» مع الاعلامية سارة حازم، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس ، القرار بأنه «علمي صائب.. ومتوقع»، قائلة: «جميع أعضاء اللجنة قامات أكاديمية كبيرة، ولا يمكنهم الموافقة على الغلط، والمشروع خطأ في منهجيته العلمية».

وشددت على ضرورة خضوع المشروع لدورة علمية محكمة تتضمن نقاشًا مفتوحًا مع المجتمع الدولي العلمي للحصول على آرائه وملاحظاته قبل المضي في الإعلان عنه أمام العالم والرأي العام، قائلة:«الإعلان اللي حصل لا يليق عن المشروع، والآثار المصرية هي علم.. وليست مجالًا للبروباجندا».

وأشارت إلى اشتراط تقرير اللجنة العلمية العليا عرض مشروع «الحفر للعثور على مراكب هرم منكاورع» على اللجنة قبل المضي فيه، قائلة: «هذا هو الأصل في العمل، فنحن لم نعترض على البحث عن مراكب، ولكن لدينا اليوم في مصر تقنيات متطورة مثل السونار وجي بي آر وأجهزة أخرى؛ تسمح لنا برؤية ما تحت الأرض دون الحاجة إلى حفر منطقة الهرم بحثًا عن مركب».

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، رفض اللجنة العلمية العليا المشكلة لمراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع، اليوم الخميس.

وشكل وزير السياحة في وقت سابق لجنة برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية ستة من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة وأسيدا اليابانية.