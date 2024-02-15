جيش الاحتلال يزعم مقتل قائد عسكري ونائبه في حزب الله اللبناني

زعم جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مقتل قائد عسكري ونائبه وعنصر آخر في قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني، في غارة جوية جنوبي لبنان يوم أمس الأربعاء.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: «خلال ليلة أمس الأربعاء، أفيد بمقتل قائد مركزي في قوة الرضوان المدعو علي محمد الدبس، مع نائبه حسن إبراهيم عيسى، وعنصر آخر»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أنه تم تنفيذ العملية من خلال غارة شنتها طائرة مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال على مبنى عسكري لحزب الله في النبطية.

وادعى أن الدبس من المسئولين عن توجيه العملية في مفرق ميغيدو في شهر أبريل الماضي، وقاد وخطط للعديد من الهجمات ضد إسرائيل خاصة خلال فترة الحرب.

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال، بدء شن موجة هجمات واسعة على الأراضي اللبنانية باستخدام الطائرات.