ترامب: هذا هو عدد الأسرى الإسرائيليين على قيد الحياة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون على قيد الحياة أقل من 24 أسيرا.

وخلال كلمة بمناسبة اليوم الوطني، تحدث ترامب بحضور والد الجندي الأمريكي الأسير عيدان ألكسندر، مشيرا إلى عدد المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة في غزة.

وقال: "أعلم أن هناك 24 شخصا على قيد الحياة، والآن فهمي هو أن هذا ليس العدد الحقيقي، بل أقل من ذلك بكثير".

وأضاف: "عيدان ألكسندر هو آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة محتجز لدى حماس. لا نعرف حالته الصحية. نأمل أن يكون بخير. قبل شهرين ظننا أنه سيُطلق سراحه، لكنهم (حماس) شددوا موقفهم... هذا أمرٌ فظيع"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الانتصار على حماس خلال الحرب في قطاع غزة، بأنه يعد هدفا أكثر أهمية من إعادة الرهائن المحتجزين هناك.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل ووسائل إعلام أخرى، الخميس، عن نتنياهو القول: "إن الإفراج عن المختطفين يعتبر هدفا مهما للغاية ولكن هناك هدفا أسمى".



