تصويت مرتقب لمجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر دبلوماسي، اليوم الخميس، قوله إن تصويت مرتقب بمجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار معدل لوقف إطلاق نار فوري في غزة.



وفي وقت سابق من الأسبوع، استضافت القاهرة اجتماعا رباعيا بمشاركة قطرية أمريكية إسرائيلية؛ لمناقشة التهدئة بقطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تواصل التحذيرات الدولية من خطط قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب القطاع.



وأفاد مصدر مصري رفيع المستوى، الثلاثاء، إن الاجتماع يبحث الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار في غزة.



وبحسب القاهرة الإخبارية، فإن الاجتماع يشمل بجانب المسئولين المصريين كل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه"، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، ومدير جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنياع.



كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت ظهر الثلاثاء، بأن وفدا إسرائيليا برئاسى برنياع غادر تل أبيب متوجها إلى مصر للمشاركة فى «اجتماعات القاهرة».



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ليست مستعدة لقبول اتفاق بأي ثمن لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.



وأضاف نتنياهو، في تصريحات سابقة، أن "الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن مستمرة في جميع الأوقات".



وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على نتنياهو من أجل الموافقة على هدنة لمدة 4 أشهر.