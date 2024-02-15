واشنطن بوست: خطة إسرائيل لإخلاء رفح تتضمن إنشاء مخيمات على شاطئ البحر

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسئول إسرائيلي أن عملية التخطيط لإخلاء رفح جارية، ولم تتم بعد الموافقة على خطة نهائية.



وأضافت المصادر للصحيفة أن خطة الإخلاء الإسرائيلية تتضمن إنشاء 15 مخيما على شاطئ البحر في كل منها 25 ألف خيمة، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وذكرت "واشنطن بوست" أن اقتراح إسرائيل إنشاء سلسلة مخيمات على ساحل البحر في غزة لم ينجح في تهدئة المنتقدين، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي عارض مقترحا يسمح بانتقال النازحين من رفح لشمال قطاع غزة.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تر بعد خطة إخلاء موثوقة من إسرائيل.



وأوضح المصدر لـ"واشنطن بوست"، أن الجيش الإسرائيلي يدرك الحاجة إلى تقليل معاناة المدنيين، لكن قادة سياسيين بارزين يصرون على أن القضاء على حركة حماس في رفح أمر حيوي لتحقيق هدف الحرب المتمثل في "تدمير" الحركة.