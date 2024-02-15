الكرملين يكشف هدف إعلان واشنطن عن تهديد روسي خطير لأمنها القومي

علّق الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الخميس، على التقارير التي نُشرت في أمريكا، عن وجود ما وصف بـ "التهديد الخطير للأمن القومي الأمريكي"، مؤكدا أن هذه المزاعم مجرد "حيلة" لا أكثر.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، بأن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اعتبر أن البيت الأبيض، الذي أعلن عن إحاطة مغلقة حول "التهديد الخطير للأمن القومي"، يحاول تشجيع الكونجرس الأمريكي على التصويت لصالح مشروع قانون لتخصيص أموال لأوكرانيا.

وقال بيسكوف: "لا أستطيع التعليق على هذا على الإطلاق، لكن من الواضح أن البيت الأبيض يحاول، بكل الوسائل، دفع الكونجرس للتصويت على مشروع قانون لتخصيص الأموال. إنه أمر واضح. حسنا سنرى أي نوع من الحيل، إذا جاز التعبير، سيلجأ إليها البيت الأبيض".

وأيّد مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأول الثلاثاء، مشروع قانون لتخصيص 95 مليار دولار أمريكي كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بحسب نتائج التصويت في المجلس.

وصوّت 70 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموافقة على الوثيقة، وعارضها 29 عضوا، والجدير بالذكر أن الوثيقة لا تشمل أي إجراءات لحماية الحدود الأمريكية.

وينص مشروع القانون على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف و14.1 مليار لتل أبيب.