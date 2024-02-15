ميقاتي: سنقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بعد تماديها في العدوان على لبنان

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان، والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين؛ لا سيما ما حصل ليل أمس في النبطية، حيث استشهد سبعة أشخاص من عائلة واحدة بالقصف الإسرائيلي.



وقال ميقاتي، في تصريحات نشرها مجلس الوزراء اللبناني عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، إنه تشاور مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، بشأن تمادي العدوان وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه، وطلب تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.



وأضاف: «في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التصعيد، نجد العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه، مما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو».



وأشار إلى أنه «طلب من وزير البيئة الدعوة الى اجتماع عاجل لهيئة الطوارئ الوطنية لمواكبة الوضع، كما اطلع من وزير الصحة على الواقع الصحي والاستشفائي في الجنوب والخطوات العاجلة المتخذة».

أدان رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي العدوان الاسرائيلي المتمادي على جنوب #لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين لا سيما ما حصل ليل امس في النبطية حيث استشهد سبعة اشخاص من عائلة واحدة بالقصف الاسرائيلي.

وقال رئيس الحكومة: ازاء التمادي في هذا العدوان الاسرائيلي… — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 15, 2024

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الأربعاء، بمقتل أربعة أشخاص في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية على مبنى في مدينة النبطية بجنوب البلاد.



وذكرت الوكالة أن المسيرة استهدفت شقة سكنية في مبنى وسط المدينة بصاروخ موجه، مما أدى إلى «تدمير الشقة وإحداث تصدعات كبيرة في المبنى الآيل للسقوط».



وأضافت أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان، حيث جرى انتشال أربع جثث بينما يستمر البحث عن جثة خامسة قد تكون في الشقة.



وأشارت الوكالة إلى أن عددا من الجرحى نقلوا من المكان، لافتة إلى أن الغارة ألحقت أيضا «أضرارا فادحة» في البنايات المحيطة والسيارات المتوقفة في الشارع.



وأعلنت محافظة النبطية في بيان إغلاق المصالح والدوائر في المحافظة اليوم الخميس؛ «نظرا للأوضاع الأمنية الناتجة من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وذلك حرصا على سلامة الموظفين وأصحاب المصالح»، وفق بيان نشرته الوكالة اللبنانية.



وأوضحت الوكالة أن معظم المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في النبطية ومنطقتها أعلنت الإغلاق غدا، في ظل «التصعيد العدواني الإسرائيلي والغارات التي تستهدف المنطقة».