صحة الوادي الجديد تعقد ندوات توعوية حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه تم عقد ندوة توعوية، اليوم الخميس، بالمدرسة الثانوية الفنية الزراعية بمركز الخارجة لعرض الأنشطة الخاصة بتنظيم الأسرة من ندوات وقوافل وأنشطة مجتمعية وعرض رأي الدين في مفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمساهمة فى الإقناع بتبني مفهوم الأسرة الصغيرة لدي المشاركين بتلك الأنشطة والرد على استفساراتهم عن رأي الدين وتصحيح مالديهم من مفاهيم خاطئة وكسب تأييدهم لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

جاء ذلك بمشاركة أطباء من وزارة الصحة مع الأئمة خلال الدروس والندوات للرد على التساؤلات الطبية وتوضيح أهمية المباعدة بين الولادات وتنظيم الأسرة.

وقال محروس، إن الندوات تنفيذا للإستراتيجية القومية للسكان والصحة، والتنسيق ما بين إدارة تنظيم الأسرة ومديرية الأوقاف.