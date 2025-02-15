محافظ الفيوم يفتتح معرضين أهلا رمضان 2025 لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، مساء اليوم السبت، معرضين "أهلاً رمضان 2025"، لبيع السلع والمواد الغذائية، ومستلزمات شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة، اللذين أقامتهما الغرفة التجارية بالتعاون مع عددٍ من كبار التجار والتوكيلات التجارية، أمام دار عائشة حسانين بشارع أحمد شوقي، وقصر الثقافة، بمدينة الفيوم.

يأتي ذلك بحضور مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، والمهندس سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلين عن الغرفة التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام ومحتويات المعرضين، والتي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية، من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والسمن، والعدس، والفول، والبقوليات، والعسل، والعصائر، ومنتجات الألبان، والتوابل، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، وتأكد المحافظ، من تخفيض أسعار السلع المعروضة وبيعها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة استمرارية عمل معارض أهلاً رمضان، وتوفير السلع والمواد الغذائية بالقدر الكافِ الذي يغطي احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن معارض "أهلاً رمضان" لبيع السلع والمواد الغذائية المخفضة" تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاحالسيسي رئيس الجمهورية، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير متطلباتهم الحياتية والأساسية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم هذه المعارض.

وثمن الأنصاري، جهود الغرفة التجارية بالمحافظة، والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، في تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، والمشاركة في المبادرات التي تستهدف رفع العبء عن كاهل غير القادرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها، على تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة غلاء الأسعار، ومنع احتكار وتخزين السلع، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، أن معارض "أهلاً رمضان" التي تقيمها الغرفة التجارية لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تستهدف الأسر البسيطة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، مؤكداً أن هذه المعارض تضم كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية الأساسية، وتستمر طوال شهر رمضان الفضيل لخدمة مواطني المحافظة، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح العديد من المعارض الأخرى بمختلف مراكز المحافظة.