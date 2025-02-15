روسيا: سيطرنا على قرية أخرى شرق أوكرانيا

ذكرت روسيا، اليوم السبت، أن قواتها سيطرت على قرية بيربزوفكا في أحدث تقدم لها في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

ولم يعلق المسئولون الأوكرانيون على الفور.

يشار إلى أن الجيش الروسي نفذ حملة مستمرة منذ عام على طول الجبهة الشرقية، مما أدى تدريجيا إلى تخفيف قبضة القوات الأوكرانية المنهكة على معاقلها مع اقتراب الحرب من عامها الرابع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من أن بيربزوفكا ليست سوى مستوطنة صغيرة، فإن الاستيلاء عليها سيعزز من زخف روسيا عبر منطقة دونيتسك وهو ما كلف موسكو الكثير من القوات والمعدات، لكنه أثمر عن مكاسب للكرملين.

وتسعى روسيا للسيطرة على جميع أجزاء دونيتسك ولوهانسك المجاورة واللتين تشكلان معا منطقة دونباس الصناعية في أوكرانيا.