 روسيا: سيطرنا على قرية أخرى شرق أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 15 فبراير 2025 4:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

روسيا: سيطرنا على قرية أخرى شرق أوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 15 فبراير 2025 - 4:15 م | آخر تحديث: السبت 15 فبراير 2025 - 4:15 م

ذكرت روسيا، اليوم السبت، أن قواتها سيطرت على قرية بيربزوفكا في أحدث تقدم لها في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

ولم يعلق المسئولون الأوكرانيون على الفور.

يشار إلى أن الجيش الروسي نفذ حملة مستمرة منذ عام على طول الجبهة الشرقية، مما أدى تدريجيا إلى تخفيف قبضة القوات الأوكرانية المنهكة على معاقلها مع اقتراب الحرب من عامها الرابع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من أن بيربزوفكا ليست سوى مستوطنة صغيرة، فإن الاستيلاء عليها سيعزز من زخف روسيا عبر منطقة دونيتسك وهو ما كلف موسكو الكثير من القوات والمعدات، لكنه أثمر عن مكاسب للكرملين.

وتسعى روسيا للسيطرة على جميع أجزاء دونيتسك ولوهانسك المجاورة واللتين تشكلان معا منطقة دونباس الصناعية في أوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك