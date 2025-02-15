حماس: تسليم الدفعة السادسة من الأسرى يمثل استمرارا لفشل إسرائيل

قال عبداللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، إن تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يمثل استمرارًا لفشل دولة الاحتلال في أهداف الحرب على غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن مشهد التسليم اليوم يؤكد على لوحة الصمود والكبرياء والتحدي من قبل المقاومة الفلسطينية والتفاف الشعب حولها.

وأشار إلى أن المقاومة تدير المعركة بكل حكمة واقتدار ورباطة جأش، لافتًا إلى أن المقاومة تتعامل مع الأسرى الإسرائيليين بإنسانية بما ينم عن أخلاق الدين الحنيف ووفق القوانين الدولية والحقوق الإنسانية.

ونوه بأن المقاومة قدّمت نموذجًا فريدا من نوعه في التعامل مع الأسرى الإسرائيليين، ليس احترامًا للاحتلال ولا خشيه منه بقدر ما هو التزام بالأخلاق والقوانين، في حين يرسم الاحتلال صورة الهمجية والنازية والعدوانية والدموية تجاه الأسرى الفلسطينيين.

وأفاد بأن الأسرى الفلسطينيين يخرجون وعليهم آثار التعب والتعذيب والإرهاق، لافتًا إلى رسم شعارات عنصرية على ملابسهم كما حدث اليوم.

وشدد على أن هذه الصورة الوحشية التي تظهر على أجساد الأسرى، تنم عن همجية الاحتلال ودمويته الذي يكشف عن وجهه الحقيقي.

أكّد أن المقاومة الفلسطينية تتفوق أخلاقيًّا على الاحتلال أمام العالم أجمع وأمام المؤسسات الحقوقية والدولية.

وانتهت اليوم السبت، الجولة السادسة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير.

وسلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الصليب الأحمر الدولي، 3 أسرى إسرائيليين هم الإسرائيلي الروسي ساشا ألكسندر تروبنوف، وساجي ديكل حن، ويائير هورن.

في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 369 فلسطينيا، أغلبهم من قطاع غزة.